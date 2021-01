Автор лучшего в истории нокаута в ММА сам "уснул" на турнире UFC (видео)

В ночь на воскресенье, 17 января, на "Бойцовском острове" в Абу-Даби (ОАЭ) проходил большой вечер профессионального ММА - UFC Fight Island 7, главным событием которого стал бой в полулегком весе Макс Холлоуэй - Кэлвин Каттар.

В основном карде шоу выступили средневес из США Хоакин Бакли и итальянский боец Алессио ди Кирико. В середине первого раунда Алессио мощнейшим ударом ногой поймал соперника, который присел аккурат на встречу дикому хай-кику. Бакли тут же упал на канвас, а ди Кирико добил оппонента.

Видео нокаута в бою Хоакин Бакли - Алессио ди Кирико:

Эта победа стала 13-й для Алессио в профи при 5 поражениях, а Хоакин уступил в четвертый раз при 12 успехах.

Видео нокаута Бакли, который считают одним из лучших в истории ММА:

I am running parlays this week into Joaquin Buckley. I think the hype around him is legit and I expect him to put on a striking clinic, I also like his cardio a lot, he’s the rare big muscular guy who doesn’t gas and carries power late into the fight. #UFCFightIsland7 #UFC pic.twitter.com/JEaYtsm6yC

— Copes92 (@CopesParlays) January 11, 2021