Боец-дебютант рассмешил сеть, пытая забодать соперника (видео)

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Обновлено 18:03 Сегодня Телеграф Телеграф Спорт Фото: кадр из видео

На турнире по смешанным единоборствам в Самаре (Россия) состоялся странный бой.

Боец ММА из Кыргызстана удивил UFC ярким нокаутом (видео)

Боец из Таджикистана Фируз Ходибаев встретился с дебютантом из Кыргызстана Султанбеком Парпибаевым. Ровной борьбы не получилось, ведь навыки Султанбека были далеки от профессионального уровня, хотя именно киргизстанец пошел в атаку с первых секунд. Не сумев "забодать" соперника, Султанбек получил тяжелейший удар ногой в голову и рухнул на канвас. Рефери в клетке сразу же остановил поединок.

Видео странного боя Фируз Ходибаев - Султанбек Парпибаев:

В сети оценили такой подбор соперников и немного посмеялись над Султанбеком, а вот организаторов раскритиковали, ведь "боец" мог серьезно пострадать:

"Паренька из Киргизии явно подставили бросив под танки! Может его заставили? И его семья в заложниках? Слишком разный уровень. Мог ведь и остаться инвалидом, это как первоклашку заставили бы драться с десятиклассником!"

"У киргиза дух есть, а технику дома забыл."

"Проиграл он а стыдно мне."

"Такое чувство, что у многих бойцов в этот вечер паспорта забрали и сказали выйти на бой, тогда вернут."

Отметим, эта победа стала пятой в карьере в профи для Фирузы.

Ранее UFC представил лучшие нокауты в уходящем году.

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Все по теме:

Россия, Нокаут, MMA.

Автор:

Телеграф
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