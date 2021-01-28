Боец ММА с "вертухи" нокаутировал соперника (видео)

В Алматы (Казахстан) состоялся большой вечер профессионального ММА - Octagon 15. В со-главном поединке карда встретились местный бойцы Самбет Найманбаев и Елжан Алиаскар.

Схватка, которая проходила в рамках полулегкого веса завершилась во втором раунде после зрелищного нокаута от Самбета. Найманбаев молниеносно исполнил удар ногой с разворота ("вертушку", - прим. ред.), и оппонент после нескольких добивающих ударов оказался в тяжелом нокауте. Только спустя несколько минут Алиаскар сумел подняться с настила октагона и отправится в больницу.

Видео зрелищного нокаута в бою Самбет Найманбаев - Елжан Алиаскар:

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Ранее "Телеграф" рассказывал о зрелищном нокауте на турнире UFC Fight Island 7.