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Боец ММА с "вертухи" нокаутировал соперника (видео)

Боец ММА с "вертухи" нокаутировал соперника (видео)
Обновлено 16:47 Сегодня Телеграф Фото: кадр из видео

В Алматы (Казахстан) состоялся большой вечер профессионального ММА - Octagon 15. В со-главном поединке карда встретились местный бойцы Самбет Найманбаев и Елжан Алиаскар.

Ногой в голову: боец ММА вырубил соперника лютым хай-киком (видео)

Схватка, которая проходила в рамках полулегкого веса завершилась во втором раунде после зрелищного нокаута от Самбета. Найманбаев молниеносно исполнил удар ногой с разворота ("вертушку", - прим. ред.), и оппонент после нескольких добивающих ударов оказался в тяжелом нокауте. Только спустя несколько минут Алиаскар сумел подняться с настила октагона и отправится в больницу.

Видео зрелищного нокаута в бою Самбет Найманбаев - Елжан Алиаскар:

 
 
 
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Публикация от OCTAGON (@octagonleague)

Ранее "Телеграф" рассказывал о зрелищном нокауте на турнире UFC Fight Island 7.

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Михаил Корнилов
Автор: Михаил Корнилов Редактор рубрики "Спорт"
Просмотры: 111

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Нокаут, MMA, Смешанные единоборства.
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