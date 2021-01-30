Аж капа вылетела: кикбоксер поймал соперника встречным ударом (видео)

29 января в Сингапуре прошел масштабный вечер профессиональных единоборств от промоушена One Championship. В главном бою шоу Unbreakable 2 сразились бойцы-супертяжи смешанных единоборства итальянец Мауро Черилли и россиянин Абдулбасир Вагабов. В основном карде выступили кикбоксеры Бейбулат Исаев из России и Михайло Кецоевича, представляющего Сербию.

Менее чем за 90 секунд представитель РФ разобрал оппонента. Бейбулат в первом раунде в размене поймал соперника мощным правым встречным, после чего Михайло рухнул на настил лицом вниз. Рефери тут же зафиксировал нокаут. Примечательно, что от силы удара у Кецоевича вылетела капа.

Видео зрелищного нокаута в бою Бейбулат Исаев - Михайло Кецоевич:

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Ранее "Телеграф" рассказывал, как боец ММА вырубил соперника жестким ударом ногой в голову.