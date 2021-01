Трехкратный чемпион Bellator дебютировал в UFC зрелищным нокаутом (видео)

В воскресенье, 24 января, в Абу-Даби (ОАЭ) состоялся большой вечер профессионального ММА, возглавил который бой Конор Макгрегор - Дастин Порье. В основном карде также встретились бойцы-легковесы Дэн Хукер и Майкл Чендлер.

Трехкратный чемпион Bellator американец Чендлер дебютировал в UFC со зрелищной победы. Уже в первом раунде Майкл отправил новозеландца в тяжелый нокаут. "Железный" мощным ударом с левой уложил "Палача" на канвас, а затем добил его.

Видео нокаута в бою Дэн Хукер - Майкл Чендлер:

Welcome to the UFC Chandler. First round knockout. What a beast #UFC25 pic.twitter.com/vCgRf8trwI

