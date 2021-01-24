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Трехкратный чемпион Bellator дебютировал в UFC зрелищным нокаутом (видео)

Трехкратный чемпион Bellator дебютировал в UFC зрелищным нокаутом (видео)
10:40 Сегодня Телеграф Фото: Инстаграм ufc

В воскресенье, 24 января, в Абу-Даби (ОАЭ) состоялся большой вечер профессионального ММА, возглавил который бой Конор Макгрегор - Дастин Порье. В основном карде также встретились бойцы-легковесы Дэн Хукер и Майкл Чендлер.

Боец ММА одним ударом наглухо нокаутировал соперника (видео)

Трехкратный чемпион Bellator американец Чендлер дебютировал в UFC со зрелищной победы. Уже в первом раунде Майкл отправил новозеландца в тяжелый нокаут. "Железный" мощным ударом с левой уложил "Палача" на канвас, а затем добил его.

Видео нокаута в бою Дэн Хукер - Майкл Чендлер:

После победы Чендлер сделал эффектное сальто с клетки октагона:

 
 
 
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Публикация от ufc (@ufc)

Ранее "Телеграф" рассказывал о дебюте брата Хабиба в UFC.

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Михаил Корнилов
Автор: Михаил Корнилов Редактор рубрики "Спорт"
Просмотры: 844

Все по теме:

Нокаут, MMA, Смешанные единоборства, UFC, Майкл Чендлер, Дэн Хукер.
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