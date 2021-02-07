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Волков нокаутировал Оверима на турнире UFC (видео)

Волков нокаутировал Оверима на турнире UFC (видео)
11:34 Сегодня Телеграф Фото: Инстаграм ufc

В воскресенье, 7 февраля (время киевское), в Лас-Вегасе (штат Невада, США) состоялся турнир по смешанным единоборствам UFC Fight Night 184. В главном бою шоу в октагоне сразились тяжеловесы Александр Волков из России и Алистар Оверим из Нидерландов.

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На третьей минуте второго раунда Волков мощнейшим левым боковым уронил Оверима, который после падения перестал защищаться. Рефери тут же остановил россиянина от добивания оппонента и зафиксировал технический нокаут.

Видео нокаута в бою Александр Волков - Алистар Оверим:

Таким образом, Александр добыл свою 33 победу в профи при 8 поражениях, у Алистара 47 побед и 19 поражений.

Ранее "Телеграф" сообщал о жестком нокауте на турнире по ММА в Сингапуре.

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Михаил Корнилов
Автор: Михаил Корнилов Редактор рубрики "Спорт"
Просмотры: 804

Все по теме:

Алистар Оверим, Александр Волков, Нокаут, MMA, UFC.
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