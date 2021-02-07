Волков нокаутировал Оверима на турнире UFC (видео)

В воскресенье, 7 февраля (время киевское), в Лас-Вегасе (штат Невада, США) состоялся турнир по смешанным единоборствам UFC Fight Night 184. В главном бою шоу в октагоне сразились тяжеловесы Александр Волков из России и Алистар Оверим из Нидерландов.

На третьей минуте второго раунда Волков мощнейшим левым боковым уронил Оверима, который после падения перестал защищаться. Рефери тут же остановил россиянина от добивания оппонента и зафиксировал технический нокаут.

Видео нокаута в бою Александр Волков - Алистар Оверим:

Ko finish overeem vs volkov ufc fight night 184 new pic.twitter.com/HfYxCPb2Z2 — Fightgame (@futurefights360) February 7, 2021

Таким образом, Александр добыл свою 33 победу в профи при 8 поражениях, у Алистара 47 побед и 19 поражений.

Ранее "Телеграф" сообщал о жестком нокауте на турнире по ММА в Сингапуре.