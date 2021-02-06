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Боец ММА мощным встречным ударом нокаутировал соперника (видео)

Боец ММА мощным встречным ударом нокаутировал соперника (видео)
Обновлено 15:41 Сегодня Телеграф Фото: onefc

Пакистанский боец ММА Ахмед Муджтаба нокаутировал Рахула Раджу из Индии менее чем за минуту на вечере единоборств в Сингапуре ONE Championship: Unbreakable 3.

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Уже в первом раунде пакистанский легковес жестким встречным ударом с правой поймал соперника, который моментально угодил в нокаут. Рефери в октагоне спас Раджу от добивания, зафиксировав технический нокаут на 56-й секунде схватки.

Видео нокаута в бою Ахмед Муджтаба - Рахул Раджу:

Полное видео боя Ахмед Муджтаба - Рахул Раджу:

Отметим, Муджтаба выиграл восемь боев из 10 в своей профессиональной карьере.

"Телеграф" напоминает, что в главном бою шоу ONE Championship: Unbreakable 3 в октагоне сражалась украинская девушка-боец ММА.

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Михаил Корнилов
Автор: Михаил Корнилов Редактор рубрики "Спорт"
Просмотры: 1,085

Все по теме:

Нокаут, MMA, Смешанные единоборства, Ахмед Муджтаба, Рахул Раджу.
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