Боец ММА мощным встречным ударом нокаутировал соперника (видео)

Пакистанский боец ММА Ахмед Муджтаба нокаутировал Рахула Раджу из Индии менее чем за минуту на вечере единоборств в Сингапуре ONE Championship: Unbreakable 3.

Уже в первом раунде пакистанский легковес жестким встречным ударом с правой поймал соперника, который моментально угодил в нокаут. Рефери в октагоне спас Раджу от добивания, зафиксировав технический нокаут на 56-й секунде схватки.

Видео нокаута в бою Ахмед Муджтаба - Рахул Раджу:

Полное видео боя Ахмед Муджтаба - Рахул Раджу:

Отметим, Муджтаба выиграл восемь боев из 10 в своей профессиональной карьере.

"Телеграф" напоминает, что в главном бою шоу ONE Championship: Unbreakable 3 в октагоне сражалась украинская девушка-боец ММА.