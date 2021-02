Боец ММА мощным встречным ударом нокаутировал соперника (видео)

Пакистанский боец ММА Ахмед Муджтаба нокаутировал Рахула Раджу из Индии менее чем за минуту на вечере единоборств в Сингапуре ONE Championship: Unbreakable 3.

Уже в первом раунде пакистанский легковес жестким встречным ударом с правой поймал соперника, который моментально угодил в нокаут. Рефери в октагоне спас Раджу от добивания, зафиксировав технический нокаут на 56-й секунде схватки.

Видео нокаута в бою Ахмед Муджтаба - Рахул Раджу:

Ahmed Mujtaba gets Pakistan the win over India, STOPPING Rahul Raju in Round 1! @ahmedwolverine1 #ONEUnbreakable3 #WeAreONE #ONEChampionship pic.twitter.com/wpVX2avZQw

