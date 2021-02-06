Боец ММА мощным встречным ударом нокаутировал соперника (видео)

Пакистанский боец ММА Ахмед Муджтаба нокаутировал Рахула Раджу из Индии менее чем за минуту на вечере единоборств в Сингапуре ONE Championship: Unbreakable 3.
Уже в первом раунде пакистанский легковес жестким встречным ударом с правой поймал соперника, который моментально угодил в нокаут. Рефери в октагоне спас Раджу от добивания, зафиксировав технический нокаут на 56-й секунде схватки.
Видео нокаута в бою Ахмед Муджтаба - Рахул Раджу:
Ahmed Mujtaba gets Pakistan the win over India, STOPPING Rahul Raju in Round 1! @ahmedwolverine1 #ONEUnbreakable3 #WeAreONE #ONEChampionship pic.twitter.com/wpVX2avZQw
— ONE Championship (@ONEChampionship) February 5, 2021
Полное видео боя Ахмед Муджтаба - Рахул Раджу:
Отметим, Муджтаба выиграл восемь боев из 10 в своей профессиональной карьере.
"Телеграф" напоминает, что в главном бою шоу ONE Championship: Unbreakable 3 в октагоне сражалась украинская девушка-боец ММА.