Украинка досрочно победила чемпионку по кикбоксингу и муайтай (видео)

В Сингапуре еще в январе 2020 года состоялось шоу по смешанным единоборствам ONE Championship: Unbreakable 3, однако результаты вечера боев, а также видеотрансляция шоу прошла только 5 февраля. В главном поединке ивента встретились украинка Алена Рассохина и Стэмп Фаиртекс из Таиланда.

Главный бой вечера завершился громкой сенсацией. Украинка в третьем раунде исполнила болевой прием "гильотина" и досрочно победила первую в истории промоушена чемпионку в двух разных видах спорта: кикбоксингу и муайтай.

Видео сабмишна:

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от ONE Championship (@onechampionship)

Примечательно, что Стэмп не согласилась с поражением и сразу же после боя принялась доказывать, что остановка боя была неоправданной:

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от ONE Championship (@onechampionship)

Видео боя Алена Рассохина - Стэмп Фаиртекс:

Таким образом, украинка добыла свою 13-ю победу в профи при 4 поражениях, Фаиртекс проиграла впервые в карьере ММА.

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