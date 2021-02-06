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Украинка досрочно победила чемпионку по кикбоксингу и муайтай (видео)

Украинка досрочно победила чемпионку по кикбоксингу и муайтай (видео)
Обновлено 12:01 Сегодня Телеграф Фото: onechampionship

В Сингапуре еще в январе 2020 года состоялось шоу по смешанным единоборствам ONE Championship: Unbreakable 3, однако результаты вечера боев, а также видеотрансляция шоу прошла только 5 февраля. В главном поединке ивента встретились украинка Алена Рассохина и Стэмп Фаиртекс из Таиланда. 

Кикбоксер нокаутировал соперника дикой "вертушкой" (видео)

Главный бой вечера завершился громкой сенсацией. Украинка в третьем раунде исполнила болевой прием "гильотина" и досрочно победила первую в истории промоушена чемпионку в двух разных видах спорта: кикбоксингу и муайтай.

Видео сабмишна:

 
 
 
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Публикация от ONE Championship (@onechampionship)

Примечательно, что Стэмп не согласилась с поражением и сразу же после боя принялась доказывать, что остановка боя была неоправданной:

 
 
 
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Публикация от ONE Championship (@onechampionship)

Видео боя Алена Рассохина - Стэмп Фаиртекс:

Таким образом, украинка добыла свою 13-ю победу в профи при 4 поражениях, Фаиртекс проиграла впервые в карьере ММА. 

Ранее "Телеграф" рассказывал о жестком нокауте на турнире KSW 58.

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Михаил Корнилов
Автор: Михаил Корнилов Редактор рубрики "Спорт"
Просмотры: 620

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MMA, Смешанные единоборства, Алена Рассохина, Стэмп Фаиртекс.
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