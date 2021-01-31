Претендент впечатал чемпиона лицом в канвас (видео)

В субботу, 30 января, в польском городе Лодзь состоялся вечер профессионального ММА KSW 58. В главном поединке шоу сражались бразилец Даниэль Торрес и француз Саладин Парнасс. На кону схватки стоял чемпионский титул промоушена в полулегком весе. До этой дуэли Парнасс являлся "временным" чемпионом KSW.

Уже в первом раунде Парнасс пошел в размен ударами, в результате которого пропустил от бразильца правый боковой. В итоге француз потерял равновесие и упал головой вниз. Саладин моментально поднялся, однако рефери принял решение остановить схватку и зафиксировал нокаут.

Таким образом, Торрес стал чемпионом KSW в полулегкой весовой категории и нанес первое поражение в карьере Парнассу, который до этого выиграл все свои 14 боев. У Даниэля, в свою очередь, в активе 12 побед при четырех поражениях и одно ничьей.

Видео нокаута в бою Саладин Парнасс - Даниэль Торрес:

Ранее "Телеграф" сообщал, что российский боец ММА подрался на шоу KSW 58 после выигранного им поединка.