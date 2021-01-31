Скачать
Воскресенье, 31.01.2021
COVID-19: КОРОНАВИРУС
Непобедимый боксер в первом раунде проучил "грязного" соперника (видео)
Непобедимый боксер в первом раунде проучил "грязного" соперника (видео)
Курьезный гол Левандовски - в обзоре матча "Бавария" - "Хоффенхайм" (видео)
Курьезный гол Левандовски - в обзоре матча "Бавария" - "Хоффенхайм" (видео)
Непобедимый боксер-чемпион разбил лицо претенденту (видео)
Непобедимый боксер-чемпион разбил лицо претенденту (видео)
Руки-кувалды: боксер-супертяж мощным хуком нокаутировал небитого ранее соперника (видео)
Руки-кувалды: боксер-супертяж мощным хуком нокаутировал небитого ранее соперника (видео)

Российский боец ММА устроил драку с соперником после оглашения судейского вердикта (видео)

Российский боец ММА устроил драку с соперником после оглашения судейского вердикта (видео)
Обновлено 12:59 Сегодня Телеграф Фото: кадр из видео

Российский боец ММА Шамиль Мусаев стал участником драки на турнире по ММА KSW 58, что проходил в Польше.

Боец ММА с "вертухи" нокаутировал соперника (видео)

Мусаев успешно провел бой, который проходил в андеркарде шоу, против словенца Уроса Юришича. После оглашения судейского вердикта, который ознаменовал победу для россиянина, Шамиль внезапно схватил Уроса и бросил того на настил. Между бойцами завязалась драка, которую разняли представители бойцов, а также организаторы. 

Видео драки доступно в сети:

Причина конфликта пока не известна, однако в промоушене пообещали разобраться в ситуации и наказать виновных.

К слову, непобедимый Мусаев выиграл свой 14-й поединок, а для Июришича это поражение стало первым в 12-и боях.

Ранее "Телеграф" сообщал, что в Москве бойцы-зрители устроили массовую драку.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий
Михаил Корнилов
Автор: Михаил Корнилов Редактор рубрики "Спорт"
Просмотры: 247

Все по теме:

Драка, MMA, Смешанные единоборства, Шамиль Мусаев, Урос Юришич.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Руки-кувалды: боксер-супертяж мощным хуком нокаутировал небитого ранее соперника (видео)
02 Непобедимый боксер-чемпион разбил лицо претенденту (видео)
03 Зозуля забил гол в Испании со "второго этажа" (видео)
04 "Динамо" после ошибки Бущана проиграло "Лудогорцу" в Турции (видео)
05 Зинченко помог "Ман Сити" обыграть последнюю команду АПЛ (видео)
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2021, Телеграф.

Карта сайта Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь