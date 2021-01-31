Российский боец ММА устроил драку с соперником после оглашения судейского вердикта (видео)

Российский боец ММА Шамиль Мусаев стал участником драки на турнире по ММА KSW 58, что проходил в Польше.

Мусаев успешно провел бой, который проходил в андеркарде шоу, против словенца Уроса Юришича. После оглашения судейского вердикта, который ознаменовал победу для россиянина, Шамиль внезапно схватил Уроса и бросил того на настил. Между бойцами завязалась драка, которую разняли представители бойцов, а также организаторы.

Видео драки доступно в сети:

Причина конфликта пока не известна, однако в промоушене пообещали разобраться в ситуации и наказать виновных.

К слову, непобедимый Мусаев выиграл свой 14-й поединок, а для Июришича это поражение стало первым в 12-и боях.

Ранее "Телеграф" сообщал, что в Москве бойцы-зрители устроили массовую драку.