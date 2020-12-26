Толпой на одного: известные российские бойцы "опозорили Москву" в прямом эфире (видео)

Известные российские бойцы ММА Магомед Исмаилов и Владимир Минеев в качестве гостей посетили турнир по смешанным единоборствам AMC Fight Nights: Winter Cup, который проходил в Москве. В итоге после словесной перепалки бойцы устроили массовое побоище, при чем за "Магу" вступились десятки зрителей.

После одного из боев шоу в октагон поднялся Минеев, который вызвал на бой Исмаилова. После нескольких обоюдных реплик Магомед сделал выпад в сторону Владимира, а тот врезал "оппоненту" микрофоном. В итоге завязалась массовая потасовка. Организаторы пытались словами остановить побоище, но все было тщетно.

"Друзья, мы в прямом эфире. Не позорьте! Не позорьте Москву. На нас смотрит весь мир. Будьте добры, держите себя в руках", - объявил конферансье, находящийся в эпицентре событий.

Примечательно, что в 2018 году Исмаилов и Минеев дрались в октагоне на турнире Fight Nights Global 90, но победителя выявить не сумели.

"Телеграф" напоминает, что Исмаилов получил широкую известность благодаря своей победе над Александром Емельяненко.