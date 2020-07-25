Емельяненко - Исмаилов: полный обзор боя (Видео)

Смотреть видео обзор главного поединка АСА 107 Александр Емельяненко - Магомед Исмаилов.

Вчера, 25 июля, в Сочи состоялся большой вечер профессионального ММА АСА 107. В главном бою шоу встретились тяжеловес Александр Емельяненко и средневес Магомед Исмаилов, который для этой схватки набрал практически 95 кг.

Уже с первых секунд поединка Исмаилов берет инициативу в свои руки: Магомед двумя мощнейшими ударами потряс Емельяненко после чего перевел бой в партер, где преимущество Маги росло с каждой минутой. В концовке первого раунда Александра, который уже не мог защищаться, спас гонг.

Исмаилов здорово работал в стойке раз за разом попадал в цель, а вот Емельяненко сотрясал лишь воздух. Во втором и третьем раунде картина первой пятиминутки продолжилась: Исмаилов просто избивал Емельяненко и лишь рефери, сжалившись над Александром, остановил схватку.

Видеообзор боя Александр Емельяненко - Магомед Исмаилов:

Таким образом, оба бойца провели свой первый поединок в 2020 году. Этот бой должен был состояться в мае в Москве, однако из-за пандемии коронавируса шоу было перенесено на лето в Сочи.