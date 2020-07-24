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Емельяненко - Исмаилов: взвешивание, дуэль взглядов и где смотреть бой (Видео)

Емельяненко - Исмаилов: взвешивание, дуэль взглядов и где смотреть бой (Видео)
Обновлено 10:39 Сегодня Телеграф Телеграф Спорт Фото: Facebook
В пятницу, 24 июля, в Сочи состоится большой вечер смешанных единоборств АСА 107, который возглавит поединок Александр Емельяненко - Магомед Исмаилов.

Незадолго до начала встречи бойцы прошли традиционную процедуру взвешивания, на которой Емельяненко перевесил Исмаилова на 23 килограмма. Вес Александра составил 117,1 кг, а его соперника - 94,6 кг. Бой пройдет в тяжелой категории, в котором нет ограничений по весу, а потому столь большая разница не станет помехой в организации поединка.

После взвешивания бойцы провели последнюю дуэль взглядов:

 
 
 
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Основные моменты церемонии взвешивания #ACA107. Трансляция турнира доступна только на ppv.aca-mma.com

Публикация от ACA MMA (@aca_mma)

Поединок можно будет посмотреть только на платной подписке промоушена АСА ММА. Начало главного боя не раньше 22:00 (время киевское). Сам вечер ММА начнется в 18:00.

Полный кард турнира АСА 107:

 
 
 
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Прямая трансляция #ACA107 начнется завтра в 18:00 и будет доступна ТОЛЬКО на ppv.aca-mma.com

Публикация от ACA MMA (@aca_mma)

Незадолго до начала поединка букмекеры определились с фаворитом противостояния. По мнению специалистов Емельяненко имеет лучшие шансы на победу (коэффициент 1,5) по сравнению с Исмаиловым, коэффициент на успех которого - 2,7.

Ранее сообщалось, что украинский боец UFC Спивак победил болтливого бразильца.

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Все по теме:

MMA, Александр Емельяненко, Магомед Исмаилов.

Автор:

Телеграф
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