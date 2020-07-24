Емельяненко - Исмаилов: взвешивание, дуэль взглядов и где смотреть бой (Видео)

В пятницу, 24 июля, в Сочи состоится большой вечер смешанных единоборств АСА 107, который возглавит поединок Александр Емельяненко - Магомед Исмаилов.

Незадолго до начала встречи бойцы прошли традиционную процедуру взвешивания, на которой Емельяненко перевесил Исмаилова на 23 килограмма. Вес Александра составил 117,1 кг, а его соперника - 94,6 кг. Бой пройдет в тяжелой категории, в котором нет ограничений по весу, а потому столь большая разница не станет помехой в организации поединка.

После взвешивания бойцы провели последнюю дуэль взглядов:

Поединок можно будет посмотреть только на платной подписке промоушена АСА ММА. Начало главного боя не раньше 22:00 (время киевское). Сам вечер ММА начнется в 18:00.

Полный кард турнира АСА 107:

Незадолго до начала поединка букмекеры определились с фаворитом противостояния. По мнению специалистов Емельяненко имеет лучшие шансы на победу (коэффициент 1,5) по сравнению с Исмаиловым, коэффициент на успех которого - 2,7.

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