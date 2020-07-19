Украинский боец UFC Спивак победил болтливого бразильца

Сергей Спивак провел свой четвертый бой в UFC.

Сегодня в Абу-Даби завершилось большое шоу смешанных единоборств UFC Fight Night 172.

В предварительном карде украинский и молдавский боец тяжелого веса Сергей Спивак одолел бразильца Карлоса Фелипе. Украинец владел владел преимуществом и по количеству выброшенных ударов, и по количеству силовых попаданий. По истечении трех раундов решением большинства победил Спивак (28-28, 29-27, 29-27)

Таким образом, Сергей добыл свою 11-ю победу в профессиональном ММА при двух поражениях, у Карлоса дебютный проигрыш при восьми триумфах. В UFC рекорд Спивака, который дебютировал в промоушене в мае 2019 года, составляет 2-2.

После боя Сергей признался, что не сумел должным образом подготовиться к схватке из-за рождения ребенка и пообещал в следующем бою показать лучшую версию себя. Также он прокомментировал трэш-ток соперника в его адрес.

Ранее в этом шоу дебютировал боец Роман Долидзе.