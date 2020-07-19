Долидзе брутальным нокаутом дебютировал в UFC (Видео)

Боец ММА полутяжелого веса Роман Долидзе яркой победой дебютировал в Ultimate Fighting Championship (UFC).

Сегодня в Абу-Даби (ОАЭ) завершился большой вечер смешанных единоборства UFC Fight Night 172.

На "Бойцовском острове" в самом известном промоушене ММА дебютировал и знакомый украинским любителям этого вида спорта боец Роман Долидзе, выступающий под грузинским флагом.

Roman Dolidze delivers a statement with a beautiful finish over Khadis Ibragimov.#UFCFightIsland2 pic.twitter.com/pxaEGRkcLh — WhatsUpMMA (@WhatsUp_MMA) July 18, 2020

В предварительном поединке карда Фигейреду - Бенавидес грузинский боец нанес поражение россиянину Хадису Ибрагимову. Схватка завершилась уже в первом раунде после жесткого удара Романа коленом в голову и последующего добивания. Таким образом, Долидзе добыл свою седьмую победу в профессиональном ММА при отсутствии поражений.

Ранее первая украинка в UFC Марина Мороз рассказала о своих ближайших планах.