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Секс-символу ММА разбили лицо в кулачном бою (видео)

Секс-символу ММА разбили лицо в кулачном бою (видео)
Обновлено 15:16 Сегодня Телеграф Фото: Инстаграм paigevanzant

На турнире по кулачным боям Bare Knuckle Fighting Championship: Knucklemania состоялся примечательный поединок с участием красотки Пейдж Ванзант.

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Американка дебютировала в промоушене в поединке против своей соотечественницы Бритен Харт. Итогом пятираундовой схватки стала победа Харт единогласным решением судей: 49:46 трижды.

После боя проигравшая Пейдж похвасталась разбитым лицом:

 
 
 
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Публикация от Paige VanZant (@paigevanzant)

Пейдж сразу после оглашения вердикта покинула ринг, но самое интересно случилось позднее. Во время победного интервью неизвестная девушка устроила потасовку с Бритен, которая остудила пыл "агрессора", вылив ей воду на голову воду.

Видео боя Пейдж Ванзант - Бритен Харт:

Для Ванзант это поражение стало пятым в карьере в 13 боях, у Харт - две победы в четырех схватках.

Отметим, Пейдж прославилась в мире ММА не только из-за боев, но и благодаря своей любви к сексуальным снимкам, которые она часто выкладывает в своем Instagram.

Пейдж Ванзант

Пейдж Ванзант

Пейдж Ванзант

Пейдж Ванзант

Пейдж Ванзант

Ранее "Телеграф" сообщал, что украинка Рассохина добыла сенсационную победу на турнире ONE Championship: Unbreakable 3.

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Михаил Корнилов
Автор: Михаил Корнилов Редактор рубрики "Спорт"
Просмотры: 120

Все по теме:

MMA, Смешанные единоборства, Пейдж Ванзант.
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