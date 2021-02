Секс-символу ММА разбили лицо в кулачном бою (видео)

На турнире по кулачным боям Bare Knuckle Fighting Championship: Knucklemania состоялся примечательный поединок с участием красотки Пейдж Ванзант.

Американка дебютировала в промоушене в поединке против своей соотечественницы Бритен Харт. Итогом пятираундовой схватки стала победа Харт единогласным решением судей: 49:46 трижды.

После боя проигравшая Пейдж похвасталась разбитым лицом:

Пейдж сразу после оглашения вердикта покинула ринг, но самое интересно случилось позднее. Во время победного интервью неизвестная девушка устроила потасовку с Бритен, которая остудила пыл "агрессора", вылив ей воду на голову воду.

