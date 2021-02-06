Секс-символу ММА разбили лицо в кулачном бою (видео)

На турнире по кулачным боям Bare Knuckle Fighting Championship: Knucklemania состоялся примечательный поединок с участием красотки Пейдж Ванзант.

Американка дебютировала в промоушене в поединке против своей соотечественницы Бритен Харт. Итогом пятираундовой схватки стала победа Харт единогласным решением судей: 49:46 трижды.

После боя проигравшая Пейдж похвасталась разбитым лицом:

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Paige VanZant (@paigevanzant)

Пейдж сразу после оглашения вердикта покинула ринг, но самое интересно случилось позднее. Во время победного интервью неизвестная девушка устроила потасовку с Бритен, которая остудила пыл "агрессора", вылив ей воду на голову воду.

BKFC has the best security pic.twitter.com/eriasSlCz3 — MMA Roasted (@MMARoasted) February 6, 2021

Видео боя Пейдж Ванзант - Бритен Харт:

Для Ванзант это поражение стало пятым в карьере в 13 боях, у Харт - две победы в четырех схватках.

Отметим, Пейдж прославилась в мире ММА не только из-за боев, но и благодаря своей любви к сексуальным снимкам, которые она часто выкладывает в своем Instagram.

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