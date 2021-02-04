Скачать
Четверг, 04.02.2021
COVID-19: КОРОНАВИРУС
В сети всплыло последнее видео с еще живым Марадоной
В сети всплыло последнее видео с еще живым Марадоной
Украинец забил красивый гол в Кубке Бельгии (видео)
Украинец забил красивый гол в Кубке Бельгии (видео)
Техничный гол Мбаппе - в обзоре матча ПСЖ - "Ним" (видео)
Техничный гол Мбаппе - в обзоре матча ПСЖ - "Ним" (видео)
Топ-клуб забыл заявить на еврокубки своего самого дорого футболиста в истории
Топ-клуб забыл заявить на еврокубки своего самого дорого футболиста в истории

"Ледокол": известный боец ММА разбил голову, ныряя в прорубь (видео)

"Ледокол": известный боец ММА разбил голову, ныряя в прорубь (видео)
Обновлено 14:46 Сегодня Телеграф Фото: Инстаграм merab.dvalishvili

Боец UFC Мераб Двалишвили во время пробежки увидел прорубь и захотел окунуться в воду. Однако спортсмен беспечно прыгнул в воду, не зная, что находится на дне. В итоге он разбил голову и ему пришлось обратиться в больницу. 

Боец ММА нокаутировал соперника мощной "двойкой" (видео)

"Я думал, что это отличный день для тренировки и бега в парке. Затем я увидел пруд, и мне показалось, что там снег и вода. Но там был лед и торчащие ветки деревьев. Когда я нырнул и разбил лед, я почувствовал, как лопнула кожа. Но было еще больнее, когда мне зашивали рану. Теперь все хорошо, я чувствую себя отлично", - отметил Двалишвили на своей страничке в Instagram, прикрепив видео происшествия.

Своим конфузом, а также последствиями Двалишвили поделился в сети:

 
 
 
Посмотреть эту публикацию в Instagram

Публикация от MERAB DVALISHVILI-THE MACHINE (@merab.dvalishvili)

"Какая глупость в такой классный день", - рассказал подписчикам Мераб, идя в больницу. К слову, фанаты предложили сменить ему прозвище на "Ледокол".

Отметим, Двалишвили про прозвищу "Машина" выступает в легчайшей весовой категории и имеет 9 побед и 4 поражения в профи. В своем последнем бою Мераб победил Джона Додсона на турнире UFC 252, что состоялся в августе 2020 года.

Ранее "Телеграф" сообщал, что российский боец ММА устроил драку с соперником уже после боя

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий
Михаил Корнилов
Автор: Михаил Корнилов Редактор рубрики "Спорт"
Просмотры: 276

Все по теме:

MMA, Смешанные единоборства, Мераб Двалишвили.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 "Барселона" совершила грандиозный камбэк в Кубке Испании: видеообзор матча с "Гранадой"
02 "Шахтер" проиграл "Словану", пропустив гол на последних минутах (видео)
03 "Ливерпуль" сенсационно уступил дома аутсайдеру АПЛ (видео)
04 Беседин попал в заявку "Динамо" на 1/16 финала Лиги Европы
05 "Наполи" и "Аталанта" в первом полуфинале Кубка Италии голов не забивали (видео)
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2021, Телеграф.

Карта сайта Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь