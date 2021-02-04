"Ледокол": известный боец ММА разбил голову, ныряя в прорубь (видео)

Боец UFC Мераб Двалишвили во время пробежки увидел прорубь и захотел окунуться в воду. Однако спортсмен беспечно прыгнул в воду, не зная, что находится на дне. В итоге он разбил голову и ему пришлось обратиться в больницу.

"Я думал, что это отличный день для тренировки и бега в парке. Затем я увидел пруд, и мне показалось, что там снег и вода. Но там был лед и торчащие ветки деревьев. Когда я нырнул и разбил лед, я почувствовал, как лопнула кожа. Но было еще больнее, когда мне зашивали рану. Теперь все хорошо, я чувствую себя отлично", - отметил Двалишвили на своей страничке в Instagram, прикрепив видео происшествия.

Своим конфузом, а также последствиями Двалишвили поделился в сети:

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от MERAB DVALISHVILI-THE MACHINE (@merab.dvalishvili)

"Какая глупость в такой классный день", - рассказал подписчикам Мераб, идя в больницу. К слову, фанаты предложили сменить ему прозвище на "Ледокол".

Отметим, Двалишвили про прозвищу "Машина" выступает в легчайшей весовой категории и имеет 9 побед и 4 поражения в профи. В своем последнем бою Мераб победил Джона Додсона на турнире UFC 252, что состоялся в августе 2020 года.

Ранее "Телеграф" сообщал, что российский боец ММА устроил драку с соперником уже после боя.