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Боец ММА нокаутировал соперника мощной "двойкой" (видео)

Боец ММА нокаутировал соперника мощной "двойкой" (видео)
Обновлено 17:37 Сегодня Телеграф Фото: Инстаграм ksw_mma

В польском Лодзи состоялся большой вечер профессионального ММА, в главном бою которого состоялся чемпионский бой в полулегком весе. В основном карде шоу сразились бойцы-полусредневесы поляк Михал Михальски и представитель Хорватии Александр Ракас.

Боец ММА одним ударом наглухо нокаутировал соперника (видео)

Михал уже в первом раунде превратил схватку в банальное избиение. Михальски наносил силовые удары, а Ракас лишь пытался уклоняться. В итоге после очередной "двойки" Александр рухнул на канвас, и рефери тут же зафиксировал нокаут. Таким образом, поляк добыл свою девятую победу в профи при четырех поражениях, хорват проиграл в седьмой раз при 16-и успехах.

Видео нокаута в бою Михал Михальски - Александр Ракас (на видео до 40-й секунды) - в подборке лучших нокаутов шоу KSW 58:

Ранее "Телеграф" сообщал, что на шоу KSW 58 российский боец устроил драку уже после боя.

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Михаил Корнилов
Автор: Михаил Корнилов Редактор рубрики "Спорт"
Просмотры: 999

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Нокаут, MMA, Смешанные единоборства, Михал Михальски, Александр Ракас.
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