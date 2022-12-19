Назвав Кадирова вбивцею: зірка UFC відмовився їхати до Чечні

Спортсмена звали розважати дітей Кадирова

Боєць UFC Шон О’Меллі розповів, що його запрошували до Чечні на день народження сина Рамзана Кадирова. Проте спортсмен не погодився на криваві гроші. Раніше українського зрадника викинули з UFC.

"Я питав, заради кого це все влаштовано, але не отримав відповіді. Тоді сказав: "До біса все це".

Сехудо та Геджі поїхали до Чечні до цього хлопця Кадирова, який є вбивцею, господарем становища, найкращим другом путіна. Він – погана людина. Вони поїхали на день народження його сина і мене також туди запрошували.

Уявіть, що ви на мілині, і вам пропонують 150 тисяч доларів. Готовий посперечатися, що Сехудо повівся на це. Ймовірно, він зробив це за 100 тисяч”, – цитує О’Меллі Спорт24.

Нагадаємо, що бійці UFC Камару Усман, Джастін Гейджі та ексчемпіон Генрі Сехудо побували у Чечні на запрошення Кадирова. Вони відвідали російський університет спецназу, де окупанти тренуються перед відправкою до України. Там бійці постріляли на полігоні з різних видів зброї.

До речі, боєць ММА, який прийняв громадянство hосії, боїться отримати повістку з військкомату.

Раніше на турнірі зі змішаних єдиноборств стався кумедний випадок: боєць ММА нокаутував суддю.