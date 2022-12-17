Уникальный украинский спортсмен продал свои олимпийские медали

Юрий Чебан решил помочь ВСУ

Двукратный олимпийский чемпион по гребле на байдарках и каноэ Юрий Чебан пожертвовал собственными наградами, чтобы помочь Вооруженным Силам Украины.

"Аукцион уже прошел. Закончился он не так, как планировалось, но достаточно неплохо.

Заработали более 100 тысяч долларов. Мы ожидали немного больше, потому что общались с организаторами этого аукциона, которые нам дали предварительную оценку медалей. Сказали, что цена должна быть выше.

Действительно, жаль было отдавать награды, но я уверен, что эти медали должны принести больше пользы, чем просто лежать на полке и пылиться. В определенный момент страна мне предоставила хорошие возможности, и я хочу отплатить тем же", – сказал Чебан в эфире телеканала 1+1.

Медали Чебана

Напомним, Юрий Чебан — самый титулованный олимпиец Украины. Он единственный среди мужчин завоевал три медали на Олимпийских играх. Чебан выиграл "золото" на Играх в Лондоне-2012 и Рио-2016, а также стал бронзовым призером в Пекине-2008.

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