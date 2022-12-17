Унікальний український спортсмен продав свої олімпійські медалі

Юрій Чебан вирішив допомогти ЗСУ

Дворазовий олімпійський чемпіон з веслування на байдарках та каное Юрій Чебан пожертвував власними нагородами, аби допомогти Збройним Силам України.

"Аукціон уже пройшов. Закінчився він не так, як планувалося, але досить непогано.

Заробили понад 100 тисяч доларів. Ми очікували на трохи більше, бо спілкувалися з організаторами цього аукціону, які нам дали попередню оцінку медалей. Сказали, що ціна має бути вищою.

Справді, шкода було віддавати нагороди, але я впевнений, що ці медалі повинні принести більше користі, ніж просто лежати на полиці і припадати пилом. У певний момент країна мені надала хороші можливості, і я хочу відплатити тим самим", – сказав Чебан в ефірі телеканалу 1+1.

Медалі Чебана

Нагадаємо, Юрій Чебан — найтитулованіший олімпієць України. Він єдиний серед чоловіків виборов три медалі на Олімпійських іграх. Чебан виграв "золото" на Іграх у Лондоні-2012 та Ріо-2016, а також став бронзовим призером у Пекіні-2008.

Раніше ми писали, що легендарний футболіст із Горлівки зробив крутий подарунок ЗСУ.