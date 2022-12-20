У россии отобрали два чемпионата Европы: агрессору не место в спорте

Соревнования по конькобежному спорту и шорт-треку должны были пройти в 2024 году

Международный союз конькобежцев (ISU) уведомил россию о переносе двух чемпионатов Европы с ее территории. Ранее президент Международного олимпийского комитета Томас Бах объявил о продлении санкций против спортсменов из россии и беларуси.

Касательно решения ISU, речь идет о чемпионате Европы по конькобежному спорту 2024 года в подмосковной Коломне и чемпионате Европы по шорт‑треку‑2024 в Сочи.

"После подтверждения Конгрессом ISU 2022 года о сохранении действия положений Коммюнике ISU № 2469 и продолжающейся войне в Украине, Совет ISU принял решение немедленно отозвать предварительные договоренности с Союзом конькобежцев россии, представленные ниже.

Чемпионат Европы по конькобежному спорту (5-7 января 2024 г.)

Чемпионат Европы по шорт-треку (12-14 января 2024 г.)

Членам ISU предлагается направить заявки на вышеупомянутые турниры, которые должны быть получены в Секретариате ISU не позднее 15 февраля 2023 года", — цитирует ISU "Чемпионат".

Напомним, россия получила право на проведение двух вышеназванных турниров в июне 2021 года.

Ранее советский чемпион заявил, что Запад сам приползет к россии на коленях.