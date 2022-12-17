Конец бана: российским спортсменам возвращают флаг и гимн

Завершилась дисквалификация россии за допинговые махинации

Регламент Всемирного антидопингового агентства (WADA) не позволяет продлить действие санкций в отношении российского спорта, срок которых истечет 17 декабря.

В декабре 2019 года WADA признало Российское антидопинговое агентство (РУСАДА) не соответствующим Всемирному антидопинговому кодексу, российские спортсмены были отстранены от участия в крупных международных соревнованиях под флагом страны и с другой национальной символикой на четыре года.

РУСАДА не согласилось с этим решением и обратилось в Спортивный арбитражный суд (CAS), который в декабре 2020 года сократил срок наказания до двух лет.

Решение CAS означало, что российские спортсмены не могут выступать на Олимпиадах и чемпионатах мира под национальным флагом, а также была рекомендация запретить в рф международные соревнования.

"Решение CAS ясно и не требует пояснений. Срок действия санкций CAS истекает автоматически 17 декабря. В правилах нет ничего, что позволяло бы WADA продлевать эти последствия после этой даты", — цитирует заявление организации "Матч ТВ".

Напомним, одни из лучших российских спортсменов открыто поддержали войну в Украине, приняв участие в митинге путина в Лужниках.