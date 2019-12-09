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Россию отстранили от международных чемпионатов и Олимпиад

Россию отстранили от международных чемпионатов и Олимпиад
12:44 Сегодня Телеграф Интерфакс-Украина

Всемирное антидопинговое агентство (WADA) отстранило Российскую Федерацию от двух следующих Олимпийских игр.

Исполком Всемирного антидопингового агентства (WADA) принял решение на четыре года лишить РФ права на участие в международных спортивных соревнованиях, сообщает портал Insidethegames, отслеживающий эту тематику.

Он отмечает, что решение было принято единогласно.

В то же время, как говорится в сообщении, в WADA не стали вводить полный запрет на участие всех российских спортсменов в спортивных состязаниях на каких бы то ни было условиях.

Теперь, как ожидается, WADA направит российской стороне уведомление о своем решении.

23 ноября Комитет по соответствию Всемирного антидопингового агентства рекомендовал исполкому WADA признать Российское антидопинговое агентство (РУСАДА) не соответствующим стандартам антидопингового кодекса.

В релизе говорилось, что рекомендация комитета по соответствию была основана на отчетах WADA Intelligence and Investigations (I&I) и независимых судебно-медицинских экспертов.

Отчеты изучены комитетом во время встречи 17 ноября. Они касались несоответствий, обнаруженных в данных, которые Московская антидопинговая лаборатория передала WADA в январе 2019 года. Последующая оценка включала рассмотрение ответов российских властей на список технических вопросов, включая дополнительные, заданные WADA.

Позже комитет опубликовал доклад с рекомендацией отстранить Россию от участия в международных соревнованиях на четыре года. Причиной такого решения стали выявленные нарушения допинговых правил.

Также, согласно рекомендациям, российские спортсмены смогут выступать на Олимпийских играх 2020 года в Токио в нейтральной форме и получать медали без поднятия национального флага и исполнения государственного гимна.

Таким образом, Олимпийские игры в Токио могут стать вторыми после Зимних Олимпийских игр 2018 года в Пхенчхане, где россиян, вероятно, обязуют выступать без указания национальной принадлежности.

Кроме этого под вопросом может оказаться участие РФ в ряде других спортивных мероприятий.

23 сентября стало известно, что эксперты WADA нашли следы изменений в базе данных Московской антидопинговой лаборатории с 2012 по 2015 годы, которая была ранее им передана для изучения. WADA дало российским спортивным властям три недели на объяснения.

WADA сегодня рассмотрит санкции против РФ

8 октября министр спорта РФ Павел Колобков сообщил, что российская сторона направила в WADA разъяснения по 31 пункту. 5 ноября немецкий журналист Хайо Зеппельт сообщил, что российская сторона предоставила WADA неполный отчет о случаях манипуляций с данными московской антидопинговой лаборатории.

Позднее российская сторона представила WADA дополнительные разъяснения.

7 ноября Колобков заявил, что база данных не подвергалась взлому, манипуляций с данными не было, а проблема носит сугубо технический характер.

Изначально проведение заседания исполкома WADA было запланировано в Париже, но было перенесено в Лозанну из-за предстоящих во Франции масштабных забастовок служащих городского транспорта, работников электросетей и полицейских.

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Олимпийские игры, Россия, Токио, Олимпиада, РУСАДА, WADA.
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