Кінець бана: російським спортсменам повертають прапор та гімн

Завершилася дискваліфікація росії за допінгові махінації

Регламент Всесвітньої антидопінгової агенції (WADA) не дозволяє продовжити дію санкцій щодо російського спорту, термін яких закінчиться 17 грудня.

У грудні 2019 року WADA визнало Російське антидопінгове агентство (РУСАДА) таким, що не відповідає Всесвітньому антидопінговому кодексу, російських спортсменів було відсторонено від участі у великих міжнародних змаганнях під прапором країни та з іншою національною символікою на чотири роки.

РУСАДА не погодилася з цим рішенням та звернулася до Спортивного арбітражного суду (CAS), який у грудні 2020 року скоротив термін покарання до двох років.

Рішення CAS означало, що російські спортсмени не можуть виступати на Олімпіадах та чемпіонатах світу під національним прапором, а також була рекомендація заборонити в росії міжнародні змагання.

"Рішення CAS зрозуміле і не вимагає пояснень. Термін дії санкцій CAS спливає автоматично 17 грудня. У правилах немає нічого, що дозволяло б WADA продовжувати ці наслідки після цієї дати", — цитує заяву організації "Матч ТБ".

Нагадаємо, одні з найкращих російських спортсменів відкрито підтримали війну в Україні, взявши участь у мітингу путіна в Лужниках.