18-летний российский хоккеист найден мертвым в Канаде

Спортсмен выступал за клуб "Лондон Найтс"

Российский нападающий канадского клуба "Лондон Найтс" Абакар Казбеков умер в возрасте 18 лет. Ближайшая игра команды перенесена. Ранее российская спортсменка повесилась в квартире мамы.

"Лондон Найтс" выступает в хоккейной лиге Онтарио, где занимает второе место в Западной конференции. Казбеков выступал за команду с прошлого года. О причинах смерти хоккеиста не сообщается.

"Хоккейная лига Онтарио и "Лондон Найтс" с прискорбием сообщают о внезапной кончине игрока Абакара Казбекова. Наши мысли с его семьей, друзьями и товарищами по команде", — говорится в сообщении клуба в Twitter.

Ранее сообщалось, что российские хоккеисты провоцировали украинцев в матче хоккейного Континентального кубка, из-за этого на площадке произошла массовая драка.

Напомним, в москве установили странный памятник хоккеисту, который может напугать любого.