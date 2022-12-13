Висела на турнике: в россии нашли мертвой чемпионку

В последнее время спортсменка употребляла наркотики

Известная российская кикбоксерша Екатерина Думбрава найдена мертвой в родительской квартире в подмосковном Орехово-Зуево. Спортсменка совершила самоубийство. Ранее самостоятельно ушел из жизни швейцарский биатлонист.

Думбраве было 40 лет. Она выигрывала медали на чемпионатах россии, мира и Европы, побеждала на международных турнирах. После завершения карьеры вышла замуж, родила сына, стала работать тренером, сообщает МК.

Однако затем спуталась с бывшим заключенным, начала употреблять наркотики. Ушла от мужа и переехала жить к родителям.

Тело Екатерины нашла мать, когда зашла в ее комнату. Спортсменка повесилась на турнике.

"Ненавижу мефедрон! Ненавижу соль! В тайгу, в лес дремучий, чтобы никого не видеть. Дома ты меня не застанешь, я сейчас прибегу, возьму последний шприц, и пойду купаться на Клязьму. Надоело находиться на этой земле. Я не могу больше!" — записала перед смертью аудиосообщение Думбрава.

Напомним, что во время четвертьфинального матча ЧМ-2022 Нидерланды — Аргентина остановилось сердце американского комментатора Гранта Уола. Его брат считает, что Уола убили.

Ранее мы писали о том, что бывший чемпион мира по боксу умер после нокаута.