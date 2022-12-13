Висіла на турніку: у росії знайшли мертвою чемпіонку

Останнім часом спортсменка вживала наркотики

Відома російська кікбоксерка Катерина Думбрава знайдена мертвою у батьківській квартирі у підмосковному Орєхово-Зуєво. Спортсменка скоїла самогубство. Раніше самостійно пішов із життя швейцарський біатлоніст.

Думбраві було 40 років. Вона вигравала медалі на чемпіонатах росії, світу та Європи, перемагала на міжнародних турнірах. Після завершення кар’єри вийшла заміж, народила сина, почала працювати тренером, повідомляє МК.

Однак потім сплуталася з колишнім ув’язненим, почала вживати наркотики. Пішла від чоловіка та переїхала жити до батьків.

Тіло Катерини знайшла матір, коли зайшла до її кімнати. Спортсменка повісилася на турніку.

"Ненавиджу мефедрон! Ненавиджу сіль! У тайгу, в ліс дрімучий, щоб нікого не бачити. Вдома ти мене не застанеш, я зараз прибіжу, візьму останній шприц, і піду купатися на Клязьму. Набридло перебувати на цій землі. Я не можу більше!" — записала перед смертю аудіоповідомлення Думбрава.

Нагадаємо, що під час чвертьфінального матчу ЧС-2022 Нідерланди-Аргентина зупинилося серце американського коментатора Гранта Уола. Його брат вважає, що Уола вбили.

Раніше ми писали про те, що колишній чемпіон світу з боксу помер після нокауту.