"Позорище никчемное": в россии хоккеист клюшкой вырубил судью (видео)

Комментатор призвал пожизненно дисквалифицировать хоккеиста

В россии произошел очередной скандальный случай на хоккейном матче. В лиге "Трудовые Резервы" между московскими командами "Леопарды" и НС REVOL ICE хоккеист избил судью.

Соответствующий момент попал в трансляцию поединка, передает YouTube-канал хоккейной лиги. Хоккеисту-хаму грозит серьезное наказание.

Во втором периоде при счете 5:3 в пользу НС REVOL ICE рефери удалил игрока "Леопардов" Михаила Утенкова. Тот сначала направился на скамейку штрафников, однако затем направился к судье, ударил его клюшкой, а потом пнул ногой. Хоккеисты оттащили обидчика от арбитра, которому тут же оказали первую помощь. Организаторы приняли решение остановить поединок. Было зафиксировано техническое поражение "Леопардов" со счетом 0:5.

Комментатор поединка резко осудил поступок Утенкова, назвав хоккеиста "дурачком", а также "позорищем никчемным".

Как Михаил Утенков напал на судью:

Ранее сообщалось, что российские хоккеисты провоцировали украинцев в матче хоккейного Континентального кубка, из-за этого на площадке произошла массовая драка.

Напомним, в москве установили странный памятник хоккеисту, который может напугать любого.