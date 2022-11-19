"Позорище нікчемне": у росії хокеїст ключкою вирубив суддю (відео)

Коментатор закликав довічно дискваліфікувати хокеїста

У росії стався черговий скандальний випадок на хокейному матчі. У лізі "Трудові Резерви" між московськими командами "Леопарди" та НС REVOL ICE хокеїст побив суддю.

Відповідний момент потрапив у трансляцію поєдинку, повідомляє YouTube-канал хокейної ліги. Хокеїсту-хаму загрожує серйозне покарання.

У другому періоді при рахунку 5:3 на користь НС REVOL ICE рефері видалив гравця "Леопардів" Михайла Утєнкова. Той спочатку попрямував на лаву штрафників, проте потім подався до судді, вдарив його ключкою, а потім штовхнув ногою. Хокеїсти відтягли кривдника від арбітра, якому відразу надали першу допомогу. Організатори вирішили зупинити поєдинок. Було зафіксовано технічну поразку "Леопардів" із рахунком 0:5.

Коментатор поєдинку різко засудив вчинок Утєнкова, назвавши хокеїста "дурником", а також "позорищем нікчемним".

Як Михайло Утєнков напав на суддю:

Раніше повідомлялося, що російські хокеїсти провокували українців у матчі хокейного Континентального кубка, через що на майданчику сталася масова бійка.

Нагадаємо, в Москві встановили дивний пам’ятник хокеїсту, який може налякати будь-кого.