18-річного російського хокеїста знайдено мертвим у Канаді
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Спортсмен виступав за клуб "Лондон Найтс"
Російський нападник канадського клубу "Лондон Найтс" Абакар Казбеков помер у віці 18 років. Найближчу гру команди перенесено. Раніше російська спортсменка повісилася у квартирі мами.
"Лондон Найтс" виступає у хокейній лізі Онтаріо, де посідає друге місце у Західній конференції. Казбеков виступав за команду з минулого року. Про причини смерті хокеїста не повідомляється.
"Хокейна ліга Онтаріо та "Лондон Найтс" з сумом повідомляють про раптову смерть гравця Абакара Казбекова. Наші думки з його родиною, друзями та товаришами по команді", — йдеться в повідомленні клубу в Twitter.
Раніше повідомлялося, що російські хокеїсти провокували українців у матчі хокейного Континентального кубка, через що на майданчику сталася масова бійка.
Нагадаємо, в Москві встановили дивний пам’ятник хокеїсту, який може налякати будь-кого.