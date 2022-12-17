18-річного російського хокеїста знайдено мертвим у Канаді

Спортсмен виступав за клуб "Лондон Найтс"

Російський нападник канадського клубу "Лондон Найтс" Абакар Казбеков помер у віці 18 років. Найближчу гру команди перенесено. Раніше російська спортсменка повісилася у квартирі мами.

"Лондон Найтс" виступає у хокейній лізі Онтаріо, де посідає друге місце у Західній конференції. Казбеков виступав за команду з минулого року. Про причини смерті хокеїста не повідомляється.

"Хокейна ліга Онтаріо та "Лондон Найтс" з сумом повідомляють про раптову смерть гравця Абакара Казбекова. Наші думки з його родиною, друзями та товаришами по команді", — йдеться в повідомленні клубу в Twitter.

Раніше повідомлялося, що російські хокеїсти провокували українців у матчі хокейного Континентального кубка, через що на майданчику сталася масова бійка.

Нагадаємо, в Москві встановили дивний пам’ятник хокеїсту, який може налякати будь-кого.