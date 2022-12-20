У росії відібрали два чемпіонати Європи: агресору не місце у спорті

Змагання з ковзанярського спорту та шорт-треку мали пройти у 2024 році

Міжнародна спілка ковзанярів (ISU) повідомила росію про перенесення двох чемпіонатів Європи з її території. Раніше президент Міжнародного олімпійського комітету Томас Бах оголосив про продовження санкцій проти спортсменів з росії та білорусі.

Стосовно рішення ISU, йдеться про чемпіонат Європи з ковзанярського спорту 2024 року в підмосковній Коломні та чемпіонат Європи з шорт-треку-2024 у Сочі.

"Після підтвердження Конгресом ISU 2022 року про збереження дії положень Комюніке ISU № 2469 про війну в Україні, що триває, Рада ISU прийняла рішення негайно відкликати попередні домовленості з Союзом ковзанярів росії, подані нижче.

Чемпіонат Європи з ковзанярського спорту (5-7 січня 2024 р.)

Чемпіонат Європи з шорт-треку (12-14 січня 2024 р.)

Членам ISU пропонується надіслати заявки на вищезгадані турніри, які мають бути отримані у Секретаріаті ISU не пізніше 15 лютого 2023 року", — цитує ISU "Чемпіонат".

Нагадаємо, росія отримала право на проведення двох вищезгаданих турнірів у червні 2021 року.

Раніше радянський чемпіон заявив, що Захід сам приповзе до Росії на колінах.