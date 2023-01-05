Чекали на інше. Мінекономіки здивувало прогнозом втрат ВВП за війну

Як зізналися чиновники, вони чекали трохи іншого результату

Мінекономіки оцінило втрати України від 10-місячної агресії Росії в межах 28,4-32,4% внутрішнього валового продукту, що є кращим показником, ніж передбачалося у попередніх прогнозах.

У Міністерстві економіки України підкреслили : з урахуванням останніх оперативних даних щодо ВВП, падіння виявиться не таким великим, як очікувалося раніше.

Так, за підсумками 2022 року виробництво внутрішнього валового продукту впаде приблизно на 30,4% (±2%) проти його зростання на 3,4% у 2021-му. Це найгірший результат з часу здобуття незалежності, але набагато краще, ніж очікували більшість експертів на початку повномасштабного вторгнення, коли оцінки варіювалися в межах 40-50% падіння ВВП і глибше.

Такі оцінки у квітні давав, наприклад, прем’єр Денис Шмигаль.

"Мінус" 35 відсотків ВВП України прогнозував навесні та МВФ. Влітку НБУ прогнозував падіння ВВП на ті ж 33-35%.

Проте вже у 2023 році українській економіці прогнозують зростання ВВП на 10%. За словами засновника та головного економіста Незалежної групи макроекономічного аналізу та прогнозування Ukraine Economic Outlook Михайла Кухара, фактично "дно" для економіки вже досягнуто і тепер буде лише зростання, яке забезпечать малий та середній бізнес. Одне з важливих джерел цього зростання, наголосив економіст, це експорт IT-послуг, який уже 2020-го року навіть перевищив доходи від експорту зерна.