Ожидали другого. Минэкономики удивило прогнозом потерь ВВП за войну

Как признались чиновники, они ждали немного другого результата

Минэкономики оценило потери Украины от 10-месячной агрессии россии в пределах 28,4-32,4% внутреннего валового продукта, что является лучшим показателем, нежели предполагалось в предыдущих прогнозах.

В Министерстве экономики Украины подчеркнули: с учетом последних оперативных данных по ВВП, падение окажется не таким большим, как ожидалось ранее.

Так, по итогам 2022 года, производство внутреннего валового продукта упадет примерно на 30,4% (±2%) против его роста на 3,4% в 2021-м. Это худший результат со времени обретения независимости, но куда лучше, чем ожидали большинство экспертов в начале полномасштабного вторжения, когда оценки варьировались в пределах 40-50% падения ВВП и глубже.

Такие оценки в апреле давал, например, премьер Денис Шмыгаль.

"Минус" 35 процентов ВВП Украины прогнозировал весной и МВФ. Летом НБУ прогнозировал падение ВВП на те же 33-35%.

Однако уже в 2023 году украинской экономике прогнозируют рост ВВП на 10%. По словам основателя и главного экономиста Независимой группы макроэкономического анализа и прогнозирования Ukraine Economic Outlook Михаила Кухара, фактически "дно" для экономики уже достигнуто и теперь будет только рост, который обеспечат малый и средний бизнес. Один из важных источников этого роста, подчеркнул экономист, это экспорт IT-услуг, который уже в 2020-м году даже превысил доходы от экспорта зерна.