США шукають способи завадити виробництву іранських "Шахедів": вже є варіанти

З деякими компаніями, чиї деталі виявили у збитому в Україні "Шахеді", вже ведуться переговори

Сполучені Штати шукають способи впливу на виробництво іранських дронів-камікадзе, які часто використовує росія для атаки на українські міста за допомогою санкцій та експортного контролю.

В одному з безпілотних літальних апаратів іранського виробництва Shahed-136, який було збито восени в Україні, виявили деталі щонайменше 13 різних американських компаній. У Білому домі заявляють, що з деякими приватними компаніями, чиї деталі використовуються для створення дронів, вже тривають переговори. Про це пише американська газета The New York Times.

"Ми оцінюємо подальші кроки, які ми можемо зробити з погляду експортного контролю, щоб обмежити доступ Ірану до технологій, які використовуються у безпілотниках", - йдеться у заяві прессекретаря Ради національної безпеки Білого дому Адрієнни Вотсон.

Зазначається, що немає доказів того, що будь-яка з тих компаній, чиї деталі виявили в Shahed-136, порушує американське законодавство та свідомо експортує свої технології в Іран. Навіть у тому випадку, якщо багато компаній пообіцяють посилити моніторинг, виробникам складно контролювати, куди саме в результаті потрапляють ці деталі, що є досить поширеними на світовому ринку.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" з’ясовував, які країни можуть стати наступними донорами озброєння для росії і які важелі впливу на посібників російського тероризму має колективний Захід.