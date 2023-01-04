Хто запускає "Шахеди" по Україні: журналісти дізналися імена російських офіцерів (відео)
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Четверо російських військових безпосередньо причетні до атак на Україну
Останнім часом окупанти збільшили кількість обстрілів України з використанням іранських безпілотників "Шахед" 131 та 136, а тим часом журналістам вдалося дізнатися, хто саме керує ними.
Як йдеться у спільному розслідуванні "Слідства.Інфо" та "Наші гроші.Львів", розслідувачам вдалося встановити особи чотирьох російських військовослужбовців, які безпосередньо несуть відповідальність за атаки.
Усі вони проходять службу у 294-му центрі у Коломні. Журналістам також вдалося дізнатися їхні імена:
- Сергій Созінов;
- Андрій Степовий (капітан ВПС РФ);
- Гліб Півкін;
- Євген Глухов (лейтенант ВПС РФ).
Саме вони у серпні 2022 року вирушили до Ірану нібито на навчання "Соколине полювання", де команди з росії, Ірану, Вірменії та Білорусі змагалися у коригуванні артилерійського вогню, розвідці, стрільбі та фізичній підготовці.
Проте, ймовірно, саме там, за лаштунками події, ці військовослужбовці осягали основи управління ударними дронами.
Варто зазначити, що у "Соколиному полюванні 2022" взяла участь російська команда у складі 13 військових.
Як повідомлялося раніше, Іран вигадав, як передати росії ракети в обхід санкцій ООН.