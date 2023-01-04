Хто запускає "Шахеди" по Україні: журналісти дізналися імена російських офіцерів (відео)

Четверо російських військових безпосередньо причетні до атак на Україну

Останнім часом окупанти збільшили кількість обстрілів України з використанням іранських безпілотників "Шахед" 131 та 136, а тим часом журналістам вдалося дізнатися, хто саме керує ними.

Як йдеться у спільному розслідуванні "Слідства.Інфо" та "Наші гроші.Львів", розслідувачам вдалося встановити особи чотирьох російських військовослужбовців, які безпосередньо несуть відповідальність за атаки.

Усі вони проходять службу у 294-му центрі у Коломні. Журналістам також вдалося дізнатися їхні імена:

Сергій Созінов;

Андрій Степовий (капітан ВПС РФ);

Гліб Півкін;

Євген Глухов (лейтенант ВПС РФ).

Саме вони у серпні 2022 року вирушили до Ірану нібито на навчання "Соколине полювання", де команди з росії, Ірану, Вірменії та Білорусі змагалися у коригуванні артилерійського вогню, розвідці, стрільбі та фізичній підготовці.

Проте, ймовірно, саме там, за лаштунками події, ці військовослужбовці осягали основи управління ударними дронами.

Варто зазначити, що у "Соколиному полюванні 2022" взяла участь російська команда у складі 13 військових.

Як повідомлялося раніше, Іран вигадав, як передати росії ракети в обхід санкцій ООН.