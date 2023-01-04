Кто запускает "Шахеды" по Украине: журналисты узнали имена российских офицеров (видео)
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Четверо российских военных непосредственно причастны к атакам на Украину
В последнее время оккупанты увеличили количество обстрелов Украины с использованием иранских беспилотников "Шахед" 131 и 136, а тем временем журналистам удалось узнать, кто именно управляет ими.
Как говорится в совместном расследовании "Слідства.Інфо" и "Наші гроші.Львів", расследователям удалось установить личности четырех российских военнослужащих, которые непосредственно несут ответственность за атаки.
Все они проходят службу в 294-го центре в Коломне. Журналистам также удалось узнать их имена:
- Сергей Созинов;
- Андрей Степовой (капитан ВВС РФ);
- Глеб Пивкин;
- Евгений Глухов (лейтенант ВВС РФ).
Именно они в августе 2022 года отправились в Иран якобы на учения "Соколиная охота", где команды с россии, Ирана, Армении и Беларуси соревновались в корректировке артиллерийского огня, разведке, стрельбе и физической подготовке.
Однако вероятно именно там, за кулисами события, эти военнослужащие постигали основы управления ударными дронами.
Стоит отметить, что в "Соколиной охоте 2022" приняла участие российская команда в составе 13 военных.
Как сообщалось ранее, Иран придумал, как передать россии ракеты в обход санкций ООН.