Кто запускает "Шахеды" по Украине: журналисты узнали имена российских офицеров (видео)

Четверо российских военных непосредственно причастны к атакам на Украину

В последнее время оккупанты увеличили количество обстрелов Украины с использованием иранских беспилотников "Шахед" 131 и 136, а тем временем журналистам удалось узнать, кто именно управляет ими.

Как говорится в совместном расследовании "Слідства.Інфо" и "Наші гроші.Львів", расследователям удалось установить личности четырех российских военнослужащих, которые непосредственно несут ответственность за атаки.

Все они проходят службу в 294-го центре в Коломне. Журналистам также удалось узнать их имена:

Сергей Созинов;

Андрей Степовой (капитан ВВС РФ);

Глеб Пивкин;

Евгений Глухов (лейтенант ВВС РФ).

Именно они в августе 2022 года отправились в Иран якобы на учения "Соколиная охота", где команды с россии, Ирана, Армении и Беларуси соревновались в корректировке артиллерийского огня, разведке, стрельбе и физической подготовке.

Однако вероятно именно там, за кулисами события, эти военнослужащие постигали основы управления ударными дронами.

Стоит отметить, что в "Соколиной охоте 2022" приняла участие российская команда в составе 13 военных.

Как сообщалось ранее, Иран придумал, как передать россии ракеты в обход санкций ООН.