США ищут способы помешать производству иранских "Шахедов": уже есть варианты

С некоторыми компаниями, чьи детали обнаружили в сбитом в Украине "Шахеде", уже ведутся переговоры

Соединенные Штаты ищут способы влияния на производство иранских дронов-камикадзе, которые часто использует россия для атаки на украинские города, с помощью санкций и экспортного контроля.

В одном из беспилотных летательных аппаратов иранского производства Shahed-136, который был сбит осенью в Украине, обнаружили детали по меньшей мере 13 разных американских компаний. В Белом доме заявляют, что с некоторыми частными компаниями, чьи детали используются для создания дронов, уже ведутся переговоры. Об этом пишет американская газета The New York Times.

"Мы оцениваем дальнейшие шаги, которые мы можем сделать с точки зрения экспортного контроля, чтобы ограничить доступ Ирана к технологиям, используемым в беспилотниках", — говорится в заявлении пресс-секретаря Совета национальной безопасности Белого дома Адриенны Уотсон.

Отмечается, что нет доказательств того, что любая из числа тех компаний, чьи детали обнаружили в Shahed-136, нарушает американское санкционное законодательство и сознательно экспортирует свои технологии в Иран. Даже в том случае, если многие компании пообещают усилить мониторинг, производителям сложно контролировать, куда конкретно в итоге попадают эти детали, являющиеся довольно распространенными на мировом рынке.

Напомним, ранее "Телеграф" выяснял, какие страны могут стать следующими донорами вооружения для россии, и какие рычаги влияния на пособников русского терроризма имеет коллективный Запад.