Блогер та військово-політичний оглядач Олександр Коваленко пояснив, чому не варто боятися російської мобілізації

В останні кілька днів всі тільки й говорять про новий наступ РОВ у тому чи іншому вигляді, з того чи іншого напряму, у тій чи іншій кількості. Президент України Володимир Зеленський зазначив, що зрив цього наступу можливий за допомогою наших партнерів.

Своєю чергою, у росії йде повним ходом підготовка до нової хвилі мобілізації, яка буде нічим іншим, як продовженням того, що почалося ще у вересні – загальної мобілізації, яку називали у російських ЗМІ "частковою".

Що ж, звучить все дуже загрозливо та особливо вразливих наших співгромадян навіть такі повідомлення та заяви встигли занурити у якийсь транспарентний стан паніки. Хоча, здавалося б, багато чого очевидно, причому вже давно… Але, мабуть, слід розібратися, що ж відбувається. Але щоб розібратися, слід почати здалеку. З вересня.

У вересні в росії почалася так звана часткова мобілізація, в рамках якої було нібито покликано 300 тис. осіб, хоча в самій росії офіційні особи постійно плуталися, скільки ж вони призвали біомаси. Але, збережемо ці 300 тис. базовим показником.

Після старту часткової мобілізації у вересні, жовтень, а потім листопад, а після нього і грудень по черзі стали рекордними місяцями для РОВ з втрат. Сумарно російські окупанти втратили 47 110 знищених та невідому кількість поранених.

І справді, а скільки ж поранених? Чи варто ці 47110 помножити на показник 1,5? Або 2? А може 3 чи навіть 4? Що ж, припустимо, що 2. Скромний показник, але навіть він видає кількість 94 220 осіб. Або, сумарно, брутально кажучи, щоб легше було сприймати, після старту часткової мобілізації втрати РОВ склали в середньому 150 тис.

Тобто з самого початку чмобілізації РОВ втратили 50% від її плану на призив, а хто замінив ці 150 тис. у зоні БД або 50 тис. на місяць? А замінили їх ті, що не перебувають на полігонах. Тобто, до Нового року РОВ практично повністю вичерпали ресурс своєї осінньої чмобілізації, адже кожну одиницю, що втратила боєздатність, слід компенсувати.

Виникає питання, коли ресурс мобілізації піде в нуль? Судячи з прискорення показника втрат, до кінця лютого початку березня вересневої біомаси у складі РОВ вже практично не буде. Тобто за січень та лютий їм необхідно зібрати компенсацію цих перспективних втрат або щонайменше 50 тисяч на місяць. І не тільки.

Адже 50 тисяч – це компенсуючий показник, який розтрачується за місяць, отже, повноцінною компенсацією має бути кількісний показник не менше 100 тисяч. І це лише тієї частини, що у зоні БД.

Для того, щоб реалізувати план затяжної війни ця чисельність повинна бути в місячному вираженні значно більшою, а для нової, масштабної наступальної операції взагалі перевищувати мобілізацію 150-200 тис на місяць.

За прикладом попередньої чмобілізації ми бачили, що вся ця непрофесійна та неякісна маса швидше гальмувала дії ЗСУ, аніж їх блокувала. В іншому ж ніяких досягнень вони не принесли, якщо не говорити про рекорди власних втрат.

Але головне питання… Вони насилу чимось забезпечили чмобіків першої хвилі, а чим забезпечуватимуть наступні хвилі? Гвинтівки Мосіна? Вже було нічого нового. Танкові кулаки? Хіба що Т-55 і Т-34. Артилерія? А снаряди де взяти. Кожному чмобику по кувалді?

Отже, ЗСУ просто потрібно буде більше зброї та боєприпасів, аби вбивати більше чмобиків. І саме про це говорив президент і, саме це відбуватиметься, якщо російське командування захоче використати ресурс цього всього непотребу для нового наступу.

Шизофренічні плани російського військово-політичного керівництва, так чи інакше, але зіткнутися із суворою реальністю мобілізаційного потенціалу, а точніше його відсутності, у російської армії, а також старанністю ЗСУ щодо винищення мобілізованого ресурсу 2.0.

Джерело: пост Коваленка у Telegram-каналі