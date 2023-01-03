Жорін розповів, що можуть готувати росіяни у війні з Україною

Колишній командир полку "Азов" Максим Жорін прокоментував хід війни в Україні та дав свій прогноз щодо подальших дій росіян. Він вважає, що росіянам вдалося мобілізувати більше ніж 300 тисяч військових.

В інтерв’ю виданню "НВ" Жорін висловив свою думку, що із тією кількістю підрозділів, які росія зібрала з мобілізованих, країна-агресор може наважитися на новий наступ. При цьому він зазначив, що дані війська хоч і не є високопрофесійними, але важлива їх кількість.

"Поки ми сміялися з видосиків, де вони п’яні валяються, б’ються, щось із ними відбувається, відбувалася підготовка цих мобілізованих, формування нових підрозділів", — заявив Жорін.

Екс-командир "Азова" вважає, що росії вдалося мобілізувати набагато більше, ніж 300 тисяч військових. Їх озброїть та посадять на техніку для нового наступу. Він каже, що в Москві обиратимуть один із напрямків, яким наступатиме — чи Харківська область, чи Київська, чи навіть західні регіони.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що полковник ЗСУ Петро Черник назвав дату поворотного етапу війни в Україні.

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