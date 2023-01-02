путін може втекти з росії? Ветеран розвідки озвучив несподіваний прогноз

Генерал армії України Микола Маломуж розповів "Телеграфу" про можливі сценарії розвитку подій

Російський диктатор володимир путін записав новорічне привітання на тлі "військових". Ролик викликав чимало критики, але чітко дав зрозуміти, що Кремль має намір і далі втягувати у війну якнайбільше громадян росії. До речі, український міністр оборони Олексій Резніков звернувся до росіян із попередженням, що наступна хвиля мобілізації там може розпочатися вже першого тижня січня. Генерал армії України, ексголова Зовнішньої розвідки України Микола Маломуж розповів "Телеграфу", чому бравурні заяви путіна та його ставка на мілітаризацію росії можуть призвести до швидкого краху правлячого режиму в країні-агресорі.

"Коли у росіян будуть чергові провали, нові поразки на фронті (а вони будуть), бравурні заяви путіна стануть виглядати ще безглуздішими. І та велика підтримка, яка у нього була і, як він вважає, ще є, може різко впасти. Так було з багатьма диктаторами в різні роки: один із близьких прикладів – румунський президент Чаушеску. Потужна підтримка, яку він мав у лавах партії і серед громадян, випарувалася, коли стало відомо, що Чаушеску займається репресіями, фактично знецінив європейські перспективи Румунії. Буквально за кілька тижнів його було страчено. Від любові до ненависті, особливо в політиці – один крок", – наголошує Микола Маломуж.

За словами генерала, рано чи пізно практично кожна російська родина відчуватиме, що війна торкнулася їх особисто. Що похоронки приходять майже до кожного будинку. Що добробут стрімко котиться вниз. Що є перспектива непросто програшу, але – розвалу росії, трагічного погіршення рівня життя.

"Все це може призвести до того, що навіть оточення путіна працюватиме на його усунення. А він сам хаотично шукатиме будь-які шляхи виходу з конфлікту, аби самому вціліти. Не можна виключати і його втечі з країни. Але це крайні варіанти. Можуть бути, а можуть і не бути. Проте тенденції програшу росії чітко проглядаються", – вважає експерт.

Можливі сценарії, продовжує Микола Маломуж, коли ми звільняємо свої території, а путін намагатиметься домовитися з нами, із Заходом, із третіми країнами на кшталт Китаю та Туреччини – у плані мирних переговорів на більш-менш прийнятних умовах.

"Це на якийсь час може продовжити життя його режиму. Але навряд чи надовго, – упевнений експерт. – Довіра до нього підірвана вже не тільки за кордоном, а й усередині росії. У ньому вже не бачать сильного лідера, здатного вести країну до процвітання. І перспектива заміни президента вимальовується більш ніж зримо".