росія готується до військового стану: Резніков зробив прогноз щодо мобілізації в рф

У росії та її напівпідлеглій сусідці Білорусі закриють кордони

Український міністр оборони Олексій Резніков звернувся до росіян із попередженням. До початку наступної хвилі мобілізації в росії залишився лише тиждень. За даними української розвідки, у планах Росії зробити це після п’ятого січня.

У своєму зверненні Резніков повідомив, що російська влада на початку січня спочатку закриє кордони для чоловіків, потім оголосить воєнний стан і нову хвилю мобілізації. Закриття кордонів також торкнеться Білорусі. Глава Міноборони підкреслив, що ще близько тижня російські військовозобов’язані мають "хоч якийсь вибір".

Проте кількість мобілізованих істотно не вплине на ситуацію на фронті, вважає військовий експерт Олександр Коваленко. Ресурс мобілізації вичерпається вже до лютого 2023 року, а втрати росії тільки зростатимуть через неякісну та непрофесійну армію з мобілізованих.

Раніше "Телеграф" повідомляв, що, на думку дослідників Інституту вивчення війни, російські окупанти могли уповільнити темп наступу під Бахмутом, але вони стверджують, що провели штурмові дії в Запорізькій області. У Генштабі про атаки на цьому напрямі не повідомлялося.