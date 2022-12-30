Буданов назвав дату, коли росія розпочне нову мобілізацію

росія має великі проблеми з формуванням нових підрозділів.

Начальник Головного управління розвідки Міноборони України (ГУР МОУ) Кирило Буданов розповів, що невдовзі у росії відбудеться нова хвиля мобілізації. На це у путіна є кілька причин.

Так, згідно з заявою кирила буданова, яку він озвучив в інтерв’ю виданню BBC, в даний час армія росії зазнає величезних проблем як з комплектуванням вже існуючих підрозділів через високі втрати в бойових діях, так і при формуванні нових підрозділів. Тому росіяни прийняли собі рішення про нову хвилю мобілізації.

"З п’ятого січня вони прийняли для себе рішення почати чергову хвилю мобілізації. Чи скажуть вони про це саме п’ятого — не знаю. У планах стоїть п’ятого січня. Оголосять вони п’ятого або умовно дев’ятого січня це нічого не змінить. Їм доведеться починати нову хвилю мобілізації навіть з урахуванням того факту, що мобілізація, що нібито закінчилася, не припинялася, людей мобілізують повним ходом", — заявив Буданов.

Також начальник ГУР зазначив, що нова хвиля мобілізації не зазнає жодних змін порівняно з попередньою.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що глава ГУР МО Кирило Буданов оцінив ситуацію, що склалася на полі бою.

Також ми повідомляли, що Кирило Буданов зробив попередження для українців.