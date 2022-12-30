Буданов назвал дату, когда россия начнет новую мобилизацию

У россии большие проблемы с формированием новых подразделений

Начальник Главного управления разведки Минобороны Украины (ГУР МОУ) Кирилл Буданов рассказал, что вскоре в россии произойдет новая волна мобилизации. На это у путина есть несколько причин.

Так, согласно заявлению кирилла буданова, которое он озвучил в интервью изданию BBC, в настоящее время армия рф испытывает огромные проблемы как с комплектованием уже существующих подразделений из-за высоких потерь в боевых действиях, так и при формировании новых подразделений. Исходя из этого россияне приняли для себя решение о новой волне мобилизации.

"С пятого января они приняли для себя решение начать очередную волну мобилизации. Огласят ли они про это именно пятого — не знаю. В планах стоит пятое января. Огласят они пятого или условно девятого января это ничего не изменит. Им придется начинать новую волну мобилизации даже с учетом того факта, что прошедшая якобы закончившаяся мобилизация не прекращалась, людей мобилизуют полным ходом", — заявил Буданов.

Также начальник ГУР отметил, что новая волна мобилизации не претерпит никаких изменений в сравнении с предыдущей.

Напомним, ранее мы писали о том, что глава ГУР МО Кирилл Буданов оценил сложившуюся ситуацию на поле боя.

Также мы сообщали о том, что Кирилл Буданов сделал предупреждение для украинцев.