Укр

путин может сбежать из россии? Ветеран разведки озвучил неожиданный прогноз

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Андрей Питонов Андрей Питонов
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Уже очень скоро путин будет искать любые пути, чтобы самому уцелеть
Уже очень скоро путин будет искать любые пути, чтобы самому уцелеть. Фото Коллаж "Телеграфа"

Генерал армии Украины Николай Маломуж рассказал "Телеграфу" о возможных сценариях развития событий

Российский диктатор владимир путин записал новогоднее поздравление на фоне "военных". Ролик вызвал немало критики, но четко дал понять, что Кремль намерен и далее втягивать в войну как можно больше граждан рф. Кстати, украинский министр обороны Алексей Резников обратился к россиянам с предупреждением, что следующая волна мобилизации там может начаться уже в первую неделю января. Генерал армии Украины, экс-глава Внешней разведки Украины Николай Маломуж рассказал "Телеграфу", почему бравурные заявления путина и его ставка на милитаризацию россии могут привести к скорому краху правящего режима в стране-агрессоре.

"Когда у россиян будут очередные провалы, новые поражения на фронте (а они будут), бравурные заявления путина станут выглядеть еще более нелепо. И та большая поддержка, которая у него была и, как он считает, еще есть, может резко упасть. Так было со многими диктаторами в разные годы. Один из близких примеров – румынский президент Чаушеску. Мощная поддержка, которую он имел в рядах партии и среди граждан, испарилась, когда стало известно, что Чаушеску занимается репрессиями, фактически обесценил европейские перспективы Румынии. Спустя буквально несколько недель он был казнен. От любви до ненависти, особенно в политике – один шаг", – подчеркивает Николай Маломуж.

По словам генерала, в какой-то момент практически каждая российская семья будет чувствовать, что война коснулась их лично. Что похоронки приходят почти в каждый дом. Что благосостояние стремительно катится вниз. Что есть перспектива не просто проигрыша, но – развала рф, катастрофического ухудшения уровня жизни.

"Всё это может привести к тому, что даже окружение путина будет работать на его устранение. А он сам станет хаотично искать любые пути выхода из конфликта, лишь бы самому уцелеть. Нельзя исключать и его бегства из страны. Но это – крайние варианты. Могут быть, а могут и не быть. Однако тенденции проигрыша россии четко просматриваются", – считает эксперт.

Возможны сценарии, продолжает Николай Маломуж, когда мы освобождаем свои территории, а путин будет пытаться договориться с нами, с Западом, с третьими странами типа Китая и Турции – в плане мирных переговоров на более-менее приемлемых условиях.

"Это на какое-то время может продлить жизнь его режима. Но вряд ли надолго, – уверен эксперт. – Доверие к нему подорвано уже не только за рубежом, но и внутри россии. В нём уже не видят сильного лидера, способного вести страну к процветанию. И перспектива замены президента вырисовывается более чем зримо".

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