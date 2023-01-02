путин может сбежать из россии? Ветеран разведки озвучил неожиданный прогноз

Генерал армии Украины Николай Маломуж рассказал "Телеграфу" о возможных сценариях развития событий

Российский диктатор владимир путин записал новогоднее поздравление на фоне "военных". Ролик вызвал немало критики, но четко дал понять, что Кремль намерен и далее втягивать в войну как можно больше граждан рф. Кстати, украинский министр обороны Алексей Резников обратился к россиянам с предупреждением, что следующая волна мобилизации там может начаться уже в первую неделю января. Генерал армии Украины, экс-глава Внешней разведки Украины Николай Маломуж рассказал "Телеграфу", почему бравурные заявления путина и его ставка на милитаризацию россии могут привести к скорому краху правящего режима в стране-агрессоре.

"Когда у россиян будут очередные провалы, новые поражения на фронте (а они будут), бравурные заявления путина станут выглядеть еще более нелепо. И та большая поддержка, которая у него была и, как он считает, еще есть, может резко упасть. Так было со многими диктаторами в разные годы. Один из близких примеров – румынский президент Чаушеску. Мощная поддержка, которую он имел в рядах партии и среди граждан, испарилась, когда стало известно, что Чаушеску занимается репрессиями, фактически обесценил европейские перспективы Румынии. Спустя буквально несколько недель он был казнен. От любви до ненависти, особенно в политике – один шаг", – подчеркивает Николай Маломуж.

По словам генерала, в какой-то момент практически каждая российская семья будет чувствовать, что война коснулась их лично. Что похоронки приходят почти в каждый дом. Что благосостояние стремительно катится вниз. Что есть перспектива не просто проигрыша, но – развала рф, катастрофического ухудшения уровня жизни.

"Всё это может привести к тому, что даже окружение путина будет работать на его устранение. А он сам станет хаотично искать любые пути выхода из конфликта, лишь бы самому уцелеть. Нельзя исключать и его бегства из страны. Но это – крайние варианты. Могут быть, а могут и не быть. Однако тенденции проигрыша россии четко просматриваются", – считает эксперт.

Возможны сценарии, продолжает Николай Маломуж, когда мы освобождаем свои территории, а путин будет пытаться договориться с нами, с Западом, с третьими странами типа Китая и Турции – в плане мирных переговоров на более-менее приемлемых условиях.

"Это на какое-то время может продлить жизнь его режима. Но вряд ли надолго, – уверен эксперт. – Доверие к нему подорвано уже не только за рубежом, но и внутри россии. В нём уже не видят сильного лидера, способного вести страну к процветанию. И перспектива замены президента вырисовывается более чем зримо".