россия готовится к военному положению: Резников сделал прогноз по мобилизации в рф
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В россии и ее полуподчиненной соседке Беларуси закроют границы
Украинский министр обороны Алексей Резников обратился к россиянам с предупреждением. До начала следующей волны мобилизации в россии осталась всего неделя. По данным украинской разведки, в планах россиии сделать это после пятого января.
В своем обращении Резников сообщил, что российская власть в начале января сначала закрое границы для мужчин, затем огласит военное положение и новую волну мобилизации. Закрытие границ также коснется и Беларуси. Глава Минобороны подчеркнул, что еще около недели у российских военнообязанных есть "хоть какой-то выбор".
Однако количество мобилизированных не повлияет существенно на ситуацию на фронте, считает военный эксперт Александр Коваленко. Ресурс мобилизации исчерпается уже к февралю 2023 года, а потери россии будут только расти из-за некачественной и непрофессиональной армии из мобилизованных.
Ранее "Телеграф" сообщал, что по мнению исследователей Института изучения войны, российские оккупанты могли замедлить темп наступления под Бахмутом, но они утверждают, что провели штурмовые действия в Запорожской области. В Генштабе об атаках на этом направлении не сообщалось.