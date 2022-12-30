"Мобики будут перемалываться ещё быстрее": эксперт дал прогноз по войне на ближайшее время

Главным ресурсом путина для затяжной войны будут мобилизованные

Российская армия продолжает нести рекордные потери в войне против Украины и они будут только увеличиваться, так как главным ресурсом для затяжной войны у путина будут являться мобилизованные граждане рф.

Так, по мнению военно-политического обозревателя Александра Коваленко, которое он высказал в своем Telegram-канале, частичная мобилизация ничего не смогла дать российским войскам, кроме стремительно растущих потерь из-за непрофессиональной и некачественной составляющей чмобиков.

"Не удивлюсь, если 16 тыс в месяц станет среднестатистическим показателем потерь РОВ в последующие месяцы, ведь профессиональный и качественный уровень из ниоткуда не возьмётся, а биомасса нужна будет в ещё большем количестве… Ведь путин постоянно говорит о затяжной войне. Затяжной за счёт чего?", — считает Коваленко.

Эксперт считает, что для затяжной войны у путина главным ресурсом будет биомасса (мобилизованные), не обеспеченная техникой, артиллерией и боеприпасами. При этом отмечается, что затягивать войну исключительно этой компонентой в современных условиях невозможно. Особенно с такими потерями.

"А это значит, что уже в январе путин должен будет объявлять очередную чмобилизацию, ресурс которой будет перемалываться ещё быстрее, поскольку к непрофессионализму чмобов добавляется стремительное сокращение технической компоненты", — Коваленко.

Также Коваленко прогнозирует, что фактически, ресурс российской мобилизации себя полностью исчерпает к февралю 2023 года.

Стоит отметить, что начальник ГУР МОУ Кирилл Буданов рассказал, что в россии уже совсем скоро начнется новая волна мобилизации и даже назвал точную дату.

Напомним, ранее мы писали о том, что военный эксперт Олег Жданов сделал обнадеживающее заявление по поводу сроков конца войны.