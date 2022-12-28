Когда закончится война: военный эксперт сделал обнадеживающее заявление

Сейчас никто не может со 100% гарантией сказать, когда закончится война, но есть прогнозы, которые внушают оптимизм

Военный эксперт Олег Жданов оценил прогноз начальника ГУР МО Кирилла Буданова относительно того, что полномасштабная война в Украине, развязанная россией, завершится в 2023 году.

В новом видео на своем YouTube-канале Жданов отметил, что данный прогноз очень заинтересовал его зрителей, которые и попросили его прокомментировать заявление начальника ГУР МО. По его словам эксперта, если Буданов так сказал, значит у него есть для этого основания.

"Буданов — это человек, который знает больше всех. Я всегда так шучу. Это, конечно, шутка, но, тем не менее, он глава военной разведки Украины. Поэтому, если этот человек говорит, что в 2023 году война закончится, поверьте мне — есть основания для того, чтобы так говорить", — сказал эксперт.

По его словам, сейчас абсолютно никто не может дать гарантию, что все пойдет именно по такому сценарию. Но, в то же время, слова Буданова настраивают на оптимизм.

"Но, тем не менее, его слова внушают оптимизм и вероятность того, что они осуществятся, довольно высокая на сегодняшний день", — добавил эксперт.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что украинский дипломат Валерий Чалый высказал свое мнение по поводу, того когда в Украине может закончиться война.