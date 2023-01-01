путин должен пойти под суд за преступления в Украине: главный прокурор по делу Милошевича

Джеффри Найс считает, что обвинения против путина очевидны

Британский юрист Джеффри Найс считает, что российский диктатор должен быть привлечен к ответственности за военные преступления в войне против Украины.

Так, по мнению Джеффри Найса, которое он высказал в эфире радиостанции BBC, обвинения против главы кремля являются очевидными.

"Нет никаких сомнений в том, что командная цепочка ведет непосредственно к путину. Это его солдаты. Как минимум, он знает о происходящем из телевизионных сообщений — как и все мы. Но он не приказал (своим военным. — Ред.) вернуться, чтобы расследовать очевидные преступления. Он виноват", — заявил Найс.

Найс говорит, что удивлен, тем что прокуроры и политики не "формулируют это гораздо свободнее и открытее", и сделал предположение, что путин может в будущем получить иммунитет от судебного преследования в рамках следствия по окончанию войны в Украине.

"Международный уголовный суд, к юрисдикции которого относится Украина, пока что не сделал никаких заявлений об ответственности путина за это преступление", — отметил Найс.

"Возникает вопрос, почему прокурор с этим не спешит. Возможно, он считает (или же его заставили так считать), что отсутствие обвинений против путина несет политические выгоды? Политические выгоды — это урегулирование. Вполне возможно, что кто-то другой, не украинцы, составят проект политического соглашения, в котором будет пункт о том, что путина нельзя судить. Это ужасная перспектива, она будет означать, что народ Украины полностью лишится правосудия", — считает юрист.

При этом Найс подчеркивает на необходимости суда именно над путиным, а не над отдельными офицерами, поскольку таким образом "моральная ответственность будет установлена на самом первом этапе, и потом ее нельзя будет подвергнуть сомнению или изменить".

Экс-прокурор добавил, что, суд может начаться "хоть завтра", и его должны вести украинцы — и на украинском языке. При этом присутствие в суде самого диктаро, по мнению бывшего прокурора, не обязательно.

Отметим, что британский юрист Джеффри Найс сотрудничал с Международным трибуналом по бывшей Югославии. Он с 1998 по 2006 год был главным прокурором по делу бывшего сербского лидера Слободана Милошевича.

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