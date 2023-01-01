путін повинен піти під суд за злочини в Україні: головний прокурор у справі Мілошевича

Джеффрі Найс вважає, що звинувачення проти путіна очевидні

Британський юрист Джеффрі Найс вважає, що російського диктатора має бути притягнуто до відповідальності за військові злочини у війні проти України.

Так, на думку Джеффрі Найса, яку він висловив в ефірі радіостанції ВВС, звинувачення проти глави кремля очевидні.

"Немає жодних сумнівів у тому, що командний ланцюжок веде безпосередньо до путіна. Це його солдати. Як мінімум, він знає про те, що відбувається з телевізійних повідомлень — як і всі ми. Але він не наказав (своїм військовим. — Ред.) повернутися, щоб розслідувати очевидні злочини. Він винен", — заявив Найс.

Найс каже, що здивований тим, що прокурори і політики не "формулюють це набагато вільніше і відкритіше", і припустив, що путін може в майбутньому отримати імунітет від судового переслідування в рамках слідства після закінчення війни в Україні.

"Міжнародний кримінальний суд, до юрисдикції якого належить Україна, поки що не зробив жодних заяв про відповідальність путіна за цей злочин", — зазначив Найс.

"Виникає питання, чому прокурор із цим не поспішає. Можливо, він вважає (або ж його змусили так вважати), що відсутність звинувачень проти путіна несе політичні вигоди? Політичні вигоди — це врегулювання. Цілком можливо, що хтось інший, не українці, складуть проект політичної угоди, в якій буде пункт про те, що путін не можна судити. Це жахлива перспектива, вона означатиме, що народ України повністю позбудеться правосуддя", — вважає юрист.

При цьому Найс наголошує на необхідності суду саме над путіним, а не над окремими офіцерами, оскільки таким чином "моральна відповідальність буде встановлена на першому етапі, і потім її не можна буде поставити під сумнів або змінити".

Екс-прокурор додав, що суд може розпочатися "хоч завтра", і його мають вести українці — і українською. При цьому присутність у суді самого диктара, на думку колишнього прокурора, не є обов’язковою.

Зазначимо, що британський юрист Джеффрі Найс співпрацював із Міжнародним трибуналом із колишньої Югославії. Він із 1998 по 2006 рік був головним прокурором у справі колишнього сербського лідера Слободана Мілошевича.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що глава СБУ розповів, що після війни в Україні володимира Путіна чекають лише два варіанти розвитку подій.

Також ми повідомляли, що "Телеграф" чотири дні збирав докази для трибуналу проти росії.